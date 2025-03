Podlaski Bon Turystyczny. Tyle dopłaty można otrzymać. Fot. Michal Wozniak/East News

Podlasie to jeden z najbardziej malowniczych, ale wciąż niedocenianych regionów Polski. Dzika przyroda, unikalna kultura i wielokulturowe dziedzictwo sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Niestety w ostatnich latach turystyka w tym rejonie znacznie osłabła. Kryzys migracyjny, budowa muru na granicy z Białorusią i nieustanna obecność uzbrojonych żołnierzy odstraszyły wielu podróżnych. W odpowiedzi na te trudności samorząd województwa uruchomił program o nazwie "Podlaski Bon Turystyczny".

Podlaski Bon Turystyczny. Dla kogo, ile i jak skorzystać z oferty

Program przewiduje dopłaty do pobytów dla wszystkich pełnoletnich turystów spoza województwa podlaskiego. Aby otrzymać bon należy wejść na stronę www.podlaskibonturystyczny.pl. Warunkiem skorzystania z oferty, jest wykupienie co najmniej dwóch noclegów w jednym z obiektów zgłoszonych do programu. Wysokość dopłaty zależy od standardu miejsca noclegowego:

200 zł – kempingi, pola biwakowe, schroniska, hostele, kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne, 300 zł – hotele jedno- i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki i pałace, 400 zł – hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe.

Bon generowany jest cyfrowo i zostaje przypisany do numeru telefonu turysty. Można go wykorzystać tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby osób korzystających z noclegu.

Podlasie z bonem turystycznym już na Wielkanoc

Właściciele obiektów noclegowych mogą zgłaszać się do programu do 11 kwietnia 2025 roku, wypełniając formularz na stronie internetowej. Warunkiem jest prowadzenie działalności w województwie podlaskim przez co najmniej sześć miesięcy oraz brak zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym.

Pierwsi turyści będą mogli skorzystać z bonów już 20 kwietnia, czyli w Wielkanoc. Dofinansowanie będzie przyznawane co miesiąc, a niewykorzystane środki przejdą na kolejne miesiące. Osoby planujące pobyt w kwietniu i maju muszą złożyć wniosek między 20 kwietnia a 31 maja. To jednak nie koniec. Podlaski samorząd planuje działanie programu do końca 2025 roku, a więc obowiązywać będzie również w wakacje. Kolejna pula bonów obejmie noclegi od 1 czerwca do końca roku.

Operatorem programu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Szczegółowe zasady zostaną opublikowane po zarejestrowaniu się wszystkich przedsiębiorców na stronie, czyli po 11 kwietnia na stronie: podlaskibonturystyczny.pl.