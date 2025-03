Matecki ma być w szpitalu onkologicznym. Tyle o jego sytuacji mówią służby

Poseł PiS Dariusz Matecki został aresztowany w marcu na okres dwóch miesięcy. Początkowo trafił do placówki w Radomiu, gdzie umieszczono go na oddziale szpitalnym. Teraz, jak donoszą media, został przeniesiony do szpitala znajdującego się poza aresztem. W piątek pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.