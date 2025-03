Zgodnie z oświadczeniem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu , prowadzone jest śledztwo dotyczące zabójstwa 71-letniej kobiety oraz 5-letniej dziewczynki, a także usiłowania zabójstwa 9-letniego chłopca.

Prokuratura poinformowała również, że 9-letni chłopiec doznał ciężkich obrażeń i został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Sprawca po dokonaniu zbrodni próbował popełnić samobójstwo i aktualnie przebywa w jednym ze szpitali we Wrocławiu. Służby badają okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.