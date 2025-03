"Największa katastrofa ekologiczna" blisko granicy Polski. Czesi budują metalową zaporę

W Czechach ogłoszono stan zagrożenia po poważnej katastrofie kolejowej, która wydarzyła się pod koniec lutego. W wyniku wykolejenia pociągu w miejscowości Hustopecze nad Beczwą, około 50 km od granicy Polski, doszło do wycieku dużej ilości benzenu. To jedno z największych skażeń ekologicznych w historii, które ma ogromne konsekwencje zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska. Czeskie władze oceniają to zdarzenie jako "jedną z najpoważniejszych katastrof tego typu na świecie".