Dramat w Prusicach. Podobna tragedia wydarzyła się tu dokładnie 20 lat temu

Piątkowa tragedia w Prusicach to nie pierwszy dramat z mundurowym i rodziną w tle, jaki rozegrał się w tym niewielkim miasteczku. Jak ujawniają dziennikarze "Wirtualnej Polski" 20 lat temu również doszło tu do strzelaniny. Mieszkańcy mówią wprost: "To miejsce jest przeklęte".