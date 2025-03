Śledztwo zostało przeprowadzone przez duńską grupę Danwatch oraz norweskiego nadawcę publicznego NRK. Analizując setki dokumentów wystawionych przez podejrzaną firmę ubezpieczeniową, ustalili, że certyfikaty bezpieczeństwa były wydawane przez rzekomo norweską firmę Ro Marine. Okazało się, że w rzeczywistości należała ona do obywatela Rosji .

Profesor prawa morskiego, Kristina Siig, po zapoznaniu się z wynikami śledztwa, stwierdziła, że nigdy wcześniej nie spotkała się z tak zorganizowanym procederem. Jak dodała, przypadki fałszerstw zdarzały się już wcześniej, ale nigdy na taką skalę. "To całkowicie podważa system" – powiedziała.

Fałszywe certyfikaty floty cieni

Danwatch i NRK zidentyfikowały co najmniej 255 tankowców, dla których firma Ro Marine wystawiła certyfikaty ubezpieczeniowe. Z danych Lloyd's List Intelligence wynika, że co najmniej 76 z tych statków należy do rosyjskiej floty cieni, która przemieszcza się przez wody Bałtyku, w tym przez duńskie terytorium.