Trump wściekły na Putina. Grozi cłami na rosyjską ropę

Trump zaznaczył, że jeśli dojdzie do sytuacji, w której uzna Rosję za odpowiedzialną za brak rozejmu, działania USA staną się bardziej stanowcze. Dodał jednak, że chociaż Putin wie, że jest na niego zły, to utrzymuje z nim "bardzo dobre stosunki". Podkreślił także, że "złość szybko się rozproszy, jeśli Putin zrobi to, co trzeba".