1. Stopy procentowe – kluczowy wskaźnik

2. Sytuacja na rynku nieruchomości

Ceny nieruchomości w Polsce podlegają ciągłym zmianom. Wpływają na nie m.in. popyt i podaż, sytuacja gospodarcza, a także czynniki demograficzne. Analiza cen mieszkań w interesującej nas lokalizacji jest niezbędna. Jeśli ceny są stabilne lub przewiduje się ich spadek, to może być dobry moment na zakup i zaciągnięcie kredytu. Warto również zwrócić uwagę na dostępność mieszkań – duża podaż może sprzyjać negocjacjom cenowym.

3. Twoja zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to ocena banku, czy jesteś w stanie spłacić zaciągnięty kredyt. Bank bierze pod uwagę m.in. Twoje dochody, wydatki, historię kredytową, rodzaj umowy o pracę oraz liczbę osób na utrzymaniu. Przed złożeniem wniosku o kredyt, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, spłacić ewentualne inne zobowiązania i zadbać o stabilność dochodów. Im wyższa zdolność kredytowa, tym lepsze warunki kredytu możesz uzyskać.

4. Wkład własny – im wyższy, tym lepiej

Wkład własny to część wartości nieruchomości, którą pokrywasz z własnych środków. Obecnie minimalny wkład własny wymagany przez większość banków to 20% wartości nieruchomości. Im wyższy wkład własny, tym niższa kwota kredytu, a co za tym idzie – niższe odsetki i lepsze warunki kredytowania. Dodatkowo wyższy wkład własny zwiększa Twoją zdolność kredytową.