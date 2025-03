Wyciekło mocne nagranie z Julią Żugaj. Influencerka pokłóciła się z mężczyzną za kulisami

Do kin ostatnio wszedł film o Julii Żugaj. Fani znanej influencerki mogli tam zobaczyć między innymi kulisy jej pracy. Do sieci właśnie wyciekł fragment produkcji, w którym gwiazda internetu pokłóciła się z mężczyzną. Do awantury doszło jeszcze za czasów jej udziału w "Tańcu z gwiazdami".