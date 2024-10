Julia Żugaj przechodzi przez trudne chwile. Przyznała, że miewa kryzysy Fot. Artur Zawadzki/East News

Julia Żugaj także doświadcza kryzysów

Julia Żugaj jest uważana za jedną z największych gwiazd, które biorą udział w popularnym programie telewizyjnym "Taniec z gwiazdami", emitowanym tej jesieni przez stację Polsat. Jej tanecznym partnerem jest Wojciech Kucina. Uczestniczka wyznała, że udział w show jest spełnieniem jej marzeń.

Influencerka radzi sobie na parkiecie całkiem nieźle i może liczyć na przychylność jurorów, zdobywając wysokie punktacje. Dzięki temu zajmuje wysokie miejsce w tabeli, obok takich osób jak Filip Bobek, Rafał Zawierucha czy Maciej Zakościelny. Julia ma także zapewnione wsparcie swoich fanek, nazywanych "żugajkami". Wiele osób używa na nie również określenia "armia", odnosząc się do jej licznej społeczności. Żugaj ma aktualnie 1,3 miliona obserwujących na Instagramie.

24-latka ostatnio jest bardzo zapracowana. Uczestniczy w treningach do tanecznego show, jest w stałym kontakcie z fanami, a także angażuje się w inne projekty. Niedawno Polacy mieli okazję zobaczyć ją i wysłuchać na głośnej imprezie "Roztańczony PGE Narodowy".

Jak informowała redakcja naTemat.pl, impreza ta odbiła się szerokim echem w sieci. Uczestnicy koncertu oraz oglądający na antenie Polsatu, wyrazili niezadowolenie co do jakości występów. W komentarzach zwrócono uwagę, że wielu artystów śpiewało z playbacku, co zarzucono także Julii Żugaj, a najbardziej oberwało się Zenkowi Martynukowi. Nie zabrakło również narzekań na nagłośnienie na stadionie.

W niedawno udzielonym wywiadzie Julia Żugaj zdradziła, że wokół niej sporo się dzieje. Przed nią kolejne projekty. Przyznała, że jej obowiązki wypełniają niemal cały czas.

– Ostatnio coraz mniej (sypiam - przyp. red). Faktycznie przy programie "Taniec z gwiazdami" coraz mniej jest tego snu i boję się, co będzie, jak będą dwa tańce w jednym odcinku, bo wtedy to już w ogóle będzie hardcore, ale na razie trzeba do nich wytrwać – powiedziała w rozmowie z portalem Plejada.

Influencerka dodała, że miewa momenty, w których żałuje, że wzięła na siebie tak wiele, jednak zapewnia, że ze wszystkim zdąży w zaplanowanym terminie.

– Wszystko, co miałam założone, to robię, choć czasem żałuję, że aż tyle na siebie wzięłam i są takie momenty zwątpienia, zwłaszcza w tym tygodniu miałam dużo kryzysów, ale koniec końców po tym weekendzie jestem zachwycona z tego, jak to wyszło, bo i "Roztańczony Narodowy" i dzisiaj ten taniec, za który dostaliśmy 36 punktów. Dla mnie to bardzo wysoka nota także czegoś chcieć więcej? Czuję się bardzo spełniona – wyznała.

Kariera Julii Żugaj

Julia Żugaj, jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce, rozpoczęła swoją działalność w sieci w 2018 roku. Wtedy też zaczęła dodawać treści w aplikacji Musical.ly, gdzie koncentrowała się głównie na contencie family friendly. W krótkim czasie zyskała popularność i zaczęła rozwijać swoje konta w mediach społecznościowych.

Dwa lata później dołączyła do Teamu X i zamieszkała z innymi twórcami internetowymi. Razem tworzyli wspólne materiały w sieci. W 2022 roku postanowiła odejść z grupy, stawiając na rozwój solowej kariery i nagrywanie filmów na YouTube.

Julia postanowiła także rozwijać się w branży muzycznej. Dziś ma na swoim koncie wydany minialbum "Miłostki" oraz "Świąteczne harmonie". W lipcu tego roku wydała wspólny utwór z piosenkarką Darią Marx zatytułowany "Va Banque", a niedługo później własną piosenkę pt. "Noc".

Oprócz tego wypuszcza na rynek produkty sygnowane swoim nazwiskiem, takie jak lody czy linia kosmetyków. Wydała również książkę pt. "Tak miało być".

