Czym jest metoda "5 to 9"?

Metoda "5 to 9" polega na wstawaniu o godzinie 5:00 rano, aby przed rozpoczęciem pracy o 9:00 znaleźć czas na czynności, na które zwykle brakuje go po zakończeniu obowiązków zawodowych. Wczesne poranki będą odtąd przestrzenią na rozwijanie pasji, aktywność fizyczną czy spokojne przygotowanie do nadchodzącego dnia. Choć początkowo może to być wyzwanie, wielu zwolenników tej metody podkreśla szybkie zauważalne korzyści.​