Prezenter Krzysztof Górlicki należał do zespołu TVN24 od ponad dwóch dekad. 30 marca poprowadził ostatnie wydanie programu " Dzień po dniu ". Tuż przed północą skierował do wiernych widzów kilka słów pożegnania.

– Szanowni państwo, bardzo dziękuję za wszystkie poranki, wieczory, dziesiątki programów specjalnych i setki, a może nawet tysiące tych zwykłych. Dziękuję, że przez tych ostatnich 20 lat mogłem być gościem w państwa domach. To był ogromny zaszczyt i ogromna przyjemność. Jak zwykle życzę spokojnej i dobrej nocy. I jeszcze jedno, zawsze chciałem to powiedzieć – nie chodzi o "Misia"! – "Good night, and good luck" – zakończył cytatem z Edwarda R. Murrowa Górlicki.