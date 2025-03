Viralowe kosmetyki w Hebe. Do czego się używa maseczek Biodance , a także Retinobazy i Cremoba zy?

Retinobaza to popularny krem farmaceutyczny zawierający witaminę A. Ma właściwości "nawilżające, kojące, regenerujące, redukujące zmarszczki, poprawiające elastyczność skóry, redukujące przebarwienia i zaczerwienienia oraz zmiany trądzikowe, reguluje ilość sebum, a także przeciwdziała starzeniu się skóry". Za to Cremobaza to krem z mocznikiem, stosowany w pielęgnacji suchej, zrogowaciałej skóry, pomagający w jej złuszczaniu, nawilżeniu i zmiękczeniu. Różne stężenia (10 proc. 30 proc. 50 proc.) pozwalają na dostosowanie intensywności działania do indywidualnych potrzeb. Stosuje się go przede wszystkim na skórę na kolanach, łokciach, stopach i piętach.