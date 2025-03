5 kosmetyków z apteki za 5 złotych. Wracam do nich zawsze, gdy szkoda mi wydawać

Jeśli można mieć skuteczne kosmetyki za grosze, to po co przepłacać? Właśnie dlatego mam swoje ulubione perełki, które kupuję w aptece czy drogerii za niecałą piątkę. To absolutne must-have’y – tanie, skuteczne i sprawdzone. Oto pięć kosmetyków, do których zawsze wracam, kiedy nie chcę wydawać fortuny!