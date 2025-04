Jak podała TV Republika, 18 marca wyszedł na wolność Ryszard Cyba. To mężczyzna, który w 2010 roku wtargnął do łódzkiego biura PiS i zamordował miejscowego działacza Marka Rosiaka. Drugiego, Pawła Kowalskiego, ciężko ranił, zadając mu kilka ciosów nożem.

Republika podała też, że Cyba wyszedł, gdyż sąd zawiesił mu karę w oczekiwaniu na rozpoczęcie przymusowego leczenia psychiatrycznego. A że to jest potrzebne, Cyba udowodnił sam, bo trafił już do szpitala psychiatrycznego za atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Cyba ma teraz 77 lat.

Z doniesień prawicowej telewizji wynika, że Cyba miał po wyjściu z więzienia pojechać do Częstochowy , gdzie wcześniej mieszkał, i udać się po pomoc socjalną. Dzień później, po grożeniu innym niebezpiecznym narzędziem, trafił w ręce policji i do szpitala psychiatrycznego.

Ryszard Cyba na wolności. Prezes PiS reaguje

– Być może ktoś liczy na to, że się przestraszę, ale oczywiście nic takiego nie nastąpi. [...] To jest zachęta do dalszego czynienia zła – mówił prezes PiS w telewizji braci Karnowskich wPolsce24. Dodał, że "koledzy uwalniają kolegów", sam fakt zwolnienia Cyby uznał za "prowokację" ze strony rządzących.