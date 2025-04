Jak ujawnił portal Seznam Zpravy , były prezydent Czech Milosz Zeman w latach 2013-2023 hojnie obdarowywał zagranicznych przywódców swoim ulubionym trunkiem, czyli śliwowicą. Problem w tym, że podarki nie miały akcyzy, a ich pochodzenie było co najmniej tajemnicze.

Prezenty od czeskiego prezydenta. Duda otrzymał trunki bez akcyzy

Według dokumentów Zamku Praskiego (jak określa się siedzibę czeskiej głowy państwa), do których dotarli czescy dziennikarze, prezydent Andrzej Duda wrócił do kraju bogatszy o 10 butelek śliwowicy – niewiadomego pochodzenia. Nie był jednak jedynym "szczęśliwcem".

Jak czytamy, prezydentka Węgier Katalin Novak dostała 8 butelek, a prezydent Izraela Jicchak Herzog aż 20. Największą niespodzianką jest jednak fakt, że butelki z procentami trafiły także do emira Kataru Tamima ibn Hamada Al Saniego, mimo że islam zabrania spożywania alkoholu.

Jak wynika z zeznań słynącego z prorosyjskich poglądów byłego prezydenta Czech , śliwowica była jego ulubionym alkoholem i często dostawał ją w prezentach. Nadwyżkę trunków przelewano do ozdobnych butelek, opatrywano autografem Zemana i wręczano zagranicznym gościom.

Brzmi jak dobry recykling? Może i tak, ale ten pomysł wytworzył także koszty, które wzbudziły zdziwienie dziennikarzy – Hrad (Zamek) płacił bowiem 3000 koron (ok. 500 zł) za każdą pustą butelkę w eleganckim opakowaniu. Co ciekawe, faktury za te przedmioty wystawiała firma zajmująca się... serwisem samochodowym, która nie miała uprawnień do sprzedaży alkoholu ani wymaganych banderol akcyzowych.