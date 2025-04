Andrzej Duda, Sławomir Mentzen, Jarosław Kaczyński Fot. Sejm RP; ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER; Beata Zawadzka / East News; Marysia Zawada / REPORTER; kolaż: naTemat

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Sławomir Mentzen obiecywał, że jego Konfederacja wywróci stolik, przy którym od lat zasiadają ci sami politycy z tych samych głównych partii politycznych. Nic z tego wtedy nie wyszło, a Konfederacja przewróciła się o stolik, który chciała wywrócić.

Wynik na poziomie 7,16 proc. (18 posłów) i piąte miejsce było wielkim rozczarowaniem, jeśli spojrzeć na rozbudzone nadzieje, które w kampanii były przecież ogromne. Ale od wyborów parlamentarnych minie za chwilę półtora roku i dziś Konfederacja to już zupełnie inna partia. A przynajmniej tak wskazują kolejne sondaże. Weźmy tylko wyniki kilku ostatnich:

To przede wszystkim z tego powodu coraz głośniej słychać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wejść w koalicję z Konfederacją. Według sondaży partia Jarosława Kaczyńskiego nie może liczyć na samodzielne rządy, ale już sojusz ze skrajną prawicą mógłby otworzyć bramę do władzy.

Gdyby PiS i Konfederacja "dowiozły" sondażowe wyniki do kolejnych wyborów, które odbędą się w 2027 roku, obie partie miałyby pewną sejmową większość i przejęłyby władzę w Polsce. Niektórym komentatorom trudno też zrozumieć radość Donalda Tuska z wysokich w ostatnim czasie sondaży dla KO.

"DONALD TUSK TRACI WŁADZĘ! Kochamy Was!" – tak na wpis szefa rządu na X z 25 marca zareagowała Ewa Zajączkowska-Hernik, kontrowersyjna europosłanka Konfederacji. Jej słowa też zostały zauważone. "Pilne! Ewa Zajączkowska potwierdza potencjalną koalicję z PiS" – brzmiał jeden z komentarzy pod jej wpisem.

PiS i Konfederacja wejdą w koalicję, by spróbować przejąć władzę w Polsce?

Zapytaliśmy zatem, co o "potencjalnej koalicji" mówią politycy PiS i Konfederacji.

– Bzdura. Nie ma żadnych rozmów i nie będzie żadnej koalicji. Nigdy. PiS i Konfederacja to dwie zupełnie różne bajki, a prezes też pamięta, co przed wyborami w 2023 roku wygadywał Mentzen z wywróceniem stolika – słyszymy od jednego z czołowych polityków partii Jarosława Kaczyńskiego.

Są też jednak zgoła odmienne głosy z PiS. – Niczego nie można wykluczyć. Są pewne kwestie, które nas łączą, ale też takie, które nas dzielą. Konkretnych rozmów jeszcze nie było, teraz każdy ma głowę zajętą kampanią prezydencką. A co będzie później, to się dopiero okaże – dodaje polityk Zjednoczonej Prawicy.

Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji w rozmowie naTemat.pl te spekulacje komentuje tak: – Żadnych rozmów na temat jakichkolwiek koalicji nie ma. Wszyscy koncentrujemy się obecnie na kampanii wyborczej i wejściu do drugiej tury Sławomira Mentzena. Jeśli to on zostanie prezydentem, polityka w Polsce będzie wyglądać zupełnie inaczej.

– Nie wiadomo, jakie formacje będą istniały po kolejnych wyborach parlamentarnych i nie wiadomo, jakie będą koalicje. A o koalicjach dyskutuje się w momencie, kiedy wiadomo jest, ilu dana formacja będzie miała posłów. Każdy, kto myśli za bardzo do przodu, jest karany przez Polaków. My nie popełnimy takich błędów i nie będziemy szli w takie spekulacje – mówi nam z kolei Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.

Tyle że politycy jego partii, co prawda anonimowo, nie wykluczają takiego scenariusza. "Od dawna jest między nami pakt obliczony na przyszłe rządy" – tak w rozmowie z "Newsweekiem" stwierdzili zarówno przedstawiciele PiS, jak i Konfederacji.

– Niektórzy mówią o tym nawet pod nazwiskiem. Witold Tumanowicz na przykład nie wykluczał rozmów z kimkolwiek, nawet z Koalicją Obywatelską. Można też nie wykluczać rozmów z Trzecią Drogą czy PSL-em, jeśli nadal będą istniały i znajdą się w kolejnym parlamencie – zaznacza poseł Wipler.

Wyjaśnijmy, że chodzi o niedawną wypowiedź Tumanowicza na antenie Polsat News Polityka. – Jeśli będzie taki koalicjant, który będzie chciał realizować program Konfederacji, to nie mamy nic przeciwko – tak poseł odpowiedział na pytanie o ewentualny sojusz z KO. Zaznaczył, że takiej koalicji "na pewno nie będzie w tej kadencji", ale drzwi na taką współpracę nie zatrzasnął.

A jak Wipler skomentuje wpis Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która na radość premiera zareagowała stwierdzeniem, że "Donald Tusk traci władzę", a jej słowa zostały odebrane przez użytkowników X jako zapowiedź przyszłej koalicji PiS i Konfederacji?

– To nie tweety kształtują politykę, tylko decyzje polityczne. A do nich dochodzi w momencie układania rządu, kiedy wiadomo, kto ile ma głosów – odpowiada Przemysław Wipler.

– Nie ma w tej chwili żadnych rozmów koalicyjnych. Po drugie jestem zwolennikiem, żeby rozmawiać ze wszystkimi i sprawdzać, kto da nam największe szanse na realizację naszego programu i postulatów. Poza tym w Sejmie jest tyle różnych frakcji wojujących ze sobą, że dziś nie wiadomo, które partie i w jakim kształcie będą funkcjonowały po wyborach prezydenckich – dodaje.

I proszę mi wierzyć: rozmawiamy także z politykami KO i niektórzy w pewnych wariantach chętnie wymieniliby Lewicę jako partnera na Konfederację. Przemysław Wipler poseł Konfederacji

"Bez nas PiS nie wróci do władzy" vs. "Konfederacja jest jak chorągiewka"

Inny polityk Konfederacji, który prosi o anonimowość: – W PiS mogą mówić różne rzeczy, bo wiedzą doskonale, że bez nas nie mają szans na powrót do władzy. Mentzen w sondażach prezydenckich za chwilę prześcignie Nawrockiego, a kampania wejdzie w decydującą fazę, dlatego w PiS chodzą po mediach i mówią, że za dwa lata będą chcieli wejść z nami w sojusz. Ja tego jednak nie widzę – mówi.

I dodaje: – Do kolejnych wyborów parlamentarnych, o ile nie odbędą się wcześniej, pozostały jeszcze ponad dwa lata. Tymczasem jeszcze pół roku temu nikt nie dawał Mentzenowi żadnych szans na drugą turę w wyborach prezydenckich, a tu proszę bardzo – ta szansa jest bardzo realna. Poparcie dla naszej partii w sondażach również rośnie. To PiS ma problem, obecny obóz władzy również ma problem, bo Trzeciej Drogi i Lewicy w sondażach praktycznie nie ma. My robimy swoje, za nikim ani za niczym nie oglądamy – dodaje nasz rozmówca.

– Dla mnie to nierealne. Posłowie Konfederacji mówią, że w sojusze mogą wejść praktycznie z każdą partią, która będzie w stanie zrealizować ich program. Ale trzeba się określić jasno, a nie być jak chorągiewka na wietrze. Moim zdaniem prezes na to nie pójdzie – dorzuca czołowy polityk PiS.

A fakt, że w trwającej kampanii prezydenckiej Nawrocki nie atakuje Mentzena, a Mentzen Nawrockiego?

– Medialnie nazywa się to "paktem o nieagresji" i tak faktycznie jest. Panowie nie wchodzą sobie w drogę, na razie. Zobaczymy, jakie będą sondaże na ostatnie tygodnie przed wyborami i wtedy może być już bardziej ostro – dodaje polityk z Nowogrodzkiej.

Duda wspiera Mentzena, będzie chciał zostać premierem?

Sprawa z potencjalnym sojuszem PiS i Konfederacji ma dodatkowo drugie dno. I zaplątany ma być w to wszystko Andrzej Duda oraz jego otoczenie z pałacu prezydenckiego, w tym przede wszystkim szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek i Łukasz Rzepecki, doradca Andrzeja Dudy.

Z ustaleń m.in. "Newsweeka" wynika bowiem, że to Duda "chciałby być ojcem chrzestnym koalicji PiS i Konfederacji". I krążą nawet plotki, że ustępujący za kilka miesięcy prezydent mógłby zostać premierem w nowym rozdaniu.

Dowodem na ten swoisty "polityczny romans" ma być choćby niedawne spotkanie Dudy z Mentzenem. I nie tylko wśród zwolenników PiS pojawiło się pytanie: kogo tak naprawdę popiera ustępujący prezydent?

– Andrzej Duda wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami Konfederacji, więc spotkanie ze Sławomirem Mentzenem nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Z Karolem Nawrockim też przecież się spotkał (kilka dni po spotkaniu z Mentezenem polecieli razem samolotem do Torunia – red.). W mojej ocenie pan prezydent przede wszystkim powinien wspierać Karola Nawrockiego. Skoro jednak nie poparł go wyraźnie do tej pory, to już pewnie raczej tego nie zrobi. Andrzej Duda zabiega też o dobre relacje zarówno z Mentzenem, jak i Nawrockim. Przy czym zdaje się, że ma świadomość, że Zjednoczona Prawica nie wróci do władzy bez pomocy Konfederacji – podsumowuje polityk PiS.