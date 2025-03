Jak pisaliśmy w naTemat.pl, Donald Tusk niedawno odwiedził granicę polsko-białoruską. Na początku tygodnia wezwał on Andrzeja Dudę, by ten jak najszybciej podpisał ustawę azylową. Prezydent zrobił to w środę, a następnie zwrócił się do premiera: "Panie premierze, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy".