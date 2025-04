Harmonogram wypłat 800 plus w kwietniu 2025 roku. ZUS podał daty

2 kwietnia (środa) 4 kwietnia (piątek) 7 kwietnia (poniedziałek) 9 kwietnia (środa) 11 kwietnia (piątek) – data przesunięta z 12 kwietnia 14 kwietnia (poniedziałek) 16 kwietnia (środa) 18 kwietnia (piątek) 18 kwietnia (piątek) – data przesunięta z 20 kwietnia 22 kwietnia (wtorek)

Już można składać wnioski o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Do kiedy jest termin?

Trwa nabór wniosków do programu 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. Nie rozpoczyna się on bowiem z początkiem roku, ale 1 czerwca i będzie trwać do 21 maja (w tym wypadku 2026 roku). Można to zrobić przez internet za pośrednictwem: