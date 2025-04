Od 31 marca obowiązuje nowa gazetka promocyjna Biedronki zatytułowana "Sezon ogrodowy czas start". Oferta obejmuje m.in. narzędzia ogrodnicze, akcesoria, takie jak znaczniki do roślin, palisady i osłony ogrodowe, a także donice w różnych rozmiarach, lampy solarne oraz tekstylia.

Jednym z wyróżniających się produktów jest siewnik ręczny marki Gardenic (29,99 zł), który może okazać się pomocny w pracach ogrodniczych. Jego pojemność wynosi 2 litry, a wymiary to 14x12x26 cm. Dzięki kompaktowej budowie jest wygodny w użyciu i łatwy do przechowywania. W opisie określany jest jako "pomocnik do zadań specjalnych".