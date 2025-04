Do około czwartku (3 kwietnia) mają panować w Polsce dość wysokie temperatury. Wrażenie ciepła będzie potęgować słońce i dość wysoka temperatura odczuwalna.

Pogoda na początek kwietnia. Najpierw wiosna, a potem mróz

Sytuacja ma zmienić się dopiero pod koniec tygodnia. Do Polski zacznie około soboty spływać arktyczne powietrze. Na wschodzie Europy ma pojawić się aktywny niż z południa Europy. Ma przyczynić się do większego chłodu. W weekend (5-6 kwietnia) poza możliwym mrozem, a na pewno bardzo niskimi temperaturami, mogą pojawić się opady śniegu. Wcześniej prognozy pokazywały, że najchłodniejsza noc czeka Polaków w nocy z soboty na niedzielę (5 na 6 kwietnia). Teraz jednak wiadomo, że nie będzie to najzimniejsza noc.