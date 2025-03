Eksperci z IMGW wskazują, że choć początek kwietnia będzie cieplejszy niż zwykle, w okresie świątecznym temperatura wróci do typowych wartości dla tej pory roku. Możemy spodziewać się około 10 stopni na północy, 13–14 stopni w centrum i do maksymalnie 16 stopni na południu Polski.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2025

O ile Niedziela Wielkanocna ma minąć bez większych opadów, to w świąteczny poniedziałek warto mieć pod ręką parasol i to nie tylko do ochrony przed bawiącymi się w śmigusa-dyngusa. Synoptycy niestety aż do końca kwietnia przewidują deszczową aurę, zwłaszcza w południowych regionach Polski.