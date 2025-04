Na razie wygląda to jak biogram dla reprezentanta kraju na olimpiadzie czy w innych zawodach. Ale Nielsen od lat budował też swoją pozycję w polityce i 28 marca objął funkcję premiera Grenlandii. Wcześniej Partia Demokratyczna (Demokraatit) pod jego wodzą zdobyła 29,9 proc. głosów, co było wynikiem ponad trzykrotnie lepszym niż w poprzednich wyborach.

Premier Jens-Frederik Nielsen. Szybko postawił się Trumpowi

– To nie tylko polityk i sportowiec, ale też lokalny "showman". Na spotkaniach swojej Partii Demokratycznej często gra na gitarze tradycyjne grenlandzkie pieśni, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. Po ogłoszeniu wyników wyborów 11 marca, w Nuuk widziano go z gitarą, jak świętuje z wyborcami w kawiarni. On sam skomentował to słowami: "Muzyka to nasz sposób na jedność" – mówi dla naTemat Mateusz Gibała, ekspert ds. państw nordyckich, autor bloga "Polityka po nordycku".