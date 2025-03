Cła szkodzą też USA

W odniesieniu do karnych ceł na import, kanclerz wyjaśnił, że USA szkodzą także sobie. Naczelną zasadą dla Europy musi być "reagowanie na działania protekcjonistyczne w inteligentny, zdecydowany i silny sposób". Scholz wezwał również do kompromisów: – Ale zawsze musimy to robić z perspektywą, że chcemy osiągnąć kompromis, że chcemy dojść do porozumienia i że chcemy wrócić na właściwą drogę – stwierdził kanclerz.