Zamiennik Scrub Daddy jest w Action za 3 zł. Czy czyści tak dobrze jak oryginał?

Czym gąbki Scrub Daddy różnią się od innych? Innowacyjnym materiałem: FlexTexture. Dzięki niemu gąbka staje się twarda po zamoczeniu w zimnej wodzie (nadaje się wtedy do mocnego szorowania) i miękka w ciepłej wodzie, kiedy chcemy czyścić delikatne powierzchnie. Zatem łączy poniekąd funkcję druciaka i zwykłej gąbki do naczyń.

Scrub Daddy to "magiczna gąbka" 2w1. W sklepach kosztuje 13 zł, a zamiennik w Action... 3 zł

Możliwe, że gąbki rzuciły wam się w oczy na zakupach w dyskontach (można je czasem upolować m.in. Biedronce i Lidlu), bo są bardzo charakterystyczne. Te najbardziej kultowe są w żółtym kolorze (wersja Scrub Mommy jest różowa, ale to jedyna różnica) i przypominają emotikonkę. Wycięcia jednak mają praktyczną funkcję, bo można wsadzić w nie palce i dostać się do trudno dostępnych zakamarków czyszczonych powierzchni.

Scrub Daddy kosztuje zwykle ok. 13 zł, nieraz taniej, nieraz drożej, to zależy, na jaką ofertę lub promocję trafimy. Jest efektywna, ale po paru użyciach do szorowania zaczyna się kruszyć i rozlatywać. Dlatego też kupienie tańszego odpowiednika za 2,79 zł wydaje się kuszące.

Zamiennik Scrub Daddy w Action. Czy Super Scrubby czyści tak dobrze jak oryginał?

Gąbka "CleanRite Super Scrubby" z Action nie ma uśmiechniętej buźki, ale pozostałe właściwości ma praktycznie takie same. Nawet kolory są podobne (do kupienia jest żółta i różowa). Poniżej opis ze strony sklepu:

Nadaje się do użycia wewnątrz i na zewnątrz Gąbka robi się twarda w zimnej wodzie i miękka w ciepłej

"Gąbka Super Scrubby sprawia, że czyszczenie staje się przyjemnością! Wesoła gąbka szorująca nadaje się do wszystkich powierzchni i zmienia teksturę, zapewniając optymalną przyjemność czyszczenia" – czytamy. Jak się ma Super Scrubby do Scrub Dadyy? Tiktokera z kanału "obryccanka" postanowiła je porównać i test możecie obejrzeć w nagraniu poniżej. Zauważyła, że zamiennikowi potrzeba więcej czasu w ciepłej wodzie, by stał się miękki, gorzej leży w dłoni, ale czyści (w tym wypadku przypaloną blachę z piekarnika) podobnie.

W kolejnym filmiku możecie zobaczyć porównanie nagrane przez kanał "TechTata" również na TikToku.

Autor wyszorował obiema gąbkami plastikowe krzesło ogrodowe po zimie, a jego żona zrobiła to samo ze spodem patelni. Użyli do tego pasty do czyszczenia The Pink Stuff, którą również kupił w Action. I też wyszło na to, że zamiennik jest równie dobry, co oryginał.