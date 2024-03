Mamy to! Drugi sezon "1670" dostał zielone światło od Netfliksa

"1670", czyli polski serial wzorowany na formacie "The Office", którego fabuła kręci się wokół szlachty i chłopów, właśnie został odnowiony. Netflix dał zielone światło drugiemu sezonowi. Dowiemy się zatem, co stanie się z miejscowością Adamczycha.

Serial "1670" powróci z drugim sezonem. Kiedy? Fot. kadr z serialu "1670"; materiał prasowy Netflix

Będzie drugi sezon serialu "1670". Kiedy?

"W dniu 6 Martius Netflix oficjalnie ogłosił, że uwielbiany przez widzów serial '1670' powróci na ekrany. Rozpoczęły się prace nad kolejnym rozdziałem historii mieszkańców Adamczychy, w tym Jana Pawła - właściciela CAŁEJ wsi" – czytamy w zapowiedzi kontynuacji hitu z Bartłomiejem Topą ("Drogówka" i "Pod powierzchnią") w roli głównej.

Producent Kuba Razowski, który pełni funkcję Netflix Series Manager, nie ukrywa radości z powodu powrotu na plan zdjęciowy "1670". Drugi sezon serialu ma mieć premierę najwcześniej w 2025 roku.

– Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów – przyznał w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, że w serialu mockumentalnym i satyrycznym o polskiej szlachcie obsadzono - oprócz Topy - Katarzynę Herman ("Płynące wieżowce"), Martynę Byczkowską ("Absolutni debiutanci"), Michała Sikorskiego ("Pewnego razu na krajowej jedynce") i Michała Balickiego ("Emigracja XD").

"Serial komediowy o sarmatach i chłopach, jest nie tylko naprawdę zabawny, ale to wyśmienita satyra współczesnego świata i... pracy w korporacjach, która nie bierze jeńców. Tak, gospodarstwo Jana Pawła jest tutaj wielkim korpo, a on sam to mało rozgarnięty prezes, który chce zmusić swoich pracowników do większej efektywności, ale nie ma bladego pojęcia, jak się do tego zabrać" – napisała w recenzji Ola Gersz z Działu Kultura w naTemat.

