Wiadomo, co działo się z Cybą po wyjściu z więzienia. MS przekazał nowe informacje

Ryszard Cyba, który w 2010 roku zabił jednego działacza PiS, a drugiego zaatakował, opuścił zakład karny. Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart we wtorek tłumaczyła, co się działo z Cybą po opuszczeniu przez niego więzienia. Wiadomo też, gdzie jest on obecnie.