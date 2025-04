Jedni robią sernik, kupując tradycyjny twaróg i samemu go mieląc, a drudzy czy sięgają po gotowy twaróg sernikowy z wiaderka. Ten drugi sposób ma sporo zalet, bo oprócz tego, że jest szybszy, to ser z wiaderka jest też bardziej wilgotny i ma bardziej kremową konsystencję.

Twaróg na sernik przeceniony w Biedronce do niecałych 8 zł / kg. Promocja do soboty

Jego zawartość tłuszczu to 4 procent, ale nie będzie to przeszkadzać, bo do sernika dodaje się też inne tłuste składniki jak masło czy śmietana. Te też do najtańszych ostatnio nie należą (a ceny np. jajek też wzrosły i to nie koniec). Dlatego upieczenie sernika w tym roku będzie szalenie drogie, jeśli nie skorzystamy z promocji.