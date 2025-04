Hiszpania wyrasta na jeden z ulubionych kierunków Polaków. Przed rokiem odwiedziło ją blisko 2,5 mln naszych turystów , a najpopularniejszym regionem bez wątpienia były Wyspy Kanaryjskie. Wiele osób Teneryfę, Fuerteventurę czy Gran Canarię planowało odwiedzić także w Wielkanoc . Niestety może to nie być najlepszy pomysł.

Wyspy Kanaryjskie pogrążone w strajku w Wielkanoc

Słońce, piękne plaże, a do tego ciekawe atrakcje czy wyjątkowość natury – to wszystko sprawia, że polscy turyści bardzo chętnie odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Decydują się na to Polacy, ale na miejscu nie brakuje też Niemców, Brytyjczyków czy Francuzów.