Proste ciasto dla leniwych na Wielkanoc. Zamiast makowca Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Reklama.

Proste ciasto dla leniwych na Wielkanoc. Jogurtowiec w innym wydaniu

Na szczęście, są też ciasta, które nie tylko smakują pysznie, ale nie wymagają zbyt wiele od nas. Idealne dla tych, którzy na co dzień nie mają czasu na godzinne przygotowywanie dań, a jednak wciąż pragną, by na stole pojawiło się coś wyjątkowego.

Jogurtowiec wielkanocny to jedno z tych, które łączy prostotę i smak. W zasadzie to wystarczy kilka składników, a nie trzeba ani miksera, ani wałkowania, ani wymyślnych dekoracji.

Dlaczego warto wybrać jogurtowiec? Bo jest lekko wilgotny, puszysty, a jednocześnie nie za ciężkie – idealne na Wielkanoc, gdy na stole pojawiają się już sałatki, jaja, mięsa i inne pyszności.

Reklama.

Tego typu ciasto jest również doskonałym tłem do ozdobienia go sezonowymi owocami. Można je ozdobić świeżymi truskawkami, jagodami czy kawałkami czekolady – wszystko zależy od tego, co akurat macie pod ręką!

A jeśli chcecie, żeby ciasto miało wyraźny, wielkanocny charakter, dodajcie do niego skórkę pomarańczową i zieloną posypkę z kokosa – to doda mu koloru i świątecznego klimatu!

Przepis na jogurtowiec wielkanocny

Nie ma nic prostszego, a smak naprawdę powala. Spróbujcie! Gwarantuję, że zrobi furorę na stole. I to dosłownie w 5 minut – wystarczy wymieszać składniki, przełożyć do formy i wstawić do piekarnika. Brzmi bajecznie, prawda?

Reklama.

Składniki:

2 jajka, 1 szklanka cukru, 1 szklanka jogurtu naturalnego (gęstego), ½ szklanki oleju, 2 szklanki mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżeczki skórki pomarańczowej (idealnie oddaje wielkanocny klimat!), Opcjonalnie: kilka łyżek kakao, owoce (np. maliny, truskawki, jagody), czekolada do posypania, lub lukier ½ szklanki wiórków kokosowych (do posypania lub do dekoracji wierzchu).

Przygotowanie:

W misce ubij jajka z cukrem, aż staną się puszyste. Możesz to zrobić ręcznie – nie potrzeba miksera! Dodaj jogurt, olej i dokładnie wymieszaj. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i skórką pomarańczową, a następnie dodaj do masy jajecznej. Wszystko dokładnie wymieszaj łyżką, aż składniki się połączą. Wylej masę do formy (najlepiej tortownicy o średnicy 24 cm, ale może być też inna). Piecz w temperaturze 180°C przez około 40 minut. Sprawdzaj patyczkiem – jeśli wychodzi suchy, ciasto gotowe!