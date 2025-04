Producent ulubionego majonezu zamyka dwie fabryki

Koncern Nestlé ogłosił plany zamknięcia zakładu spożywczego w niemieckim Neuss oraz sprzedaży drugiego w Conow, znajdującego się w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Zmiany mogą wpłynąć na losy aż 225 pracowników. Co z nimi?

Zwraca uwagę na rosnące koszty, zmieniające się preferencję konsumentów oraz nadwyżkę mocy produkcyjnych w niektórych zakładach. Jak podano, zamknięcie zakładu w Neuss nastąpi na początku 2026 r., natomiast fabryka w Conow ma zostać sprzedana jeszcze w tym roku. Nie przewiduje się, że będą jakiekolwiek problemy z dystrybucją majonezów do Polski.

Na ten moment wiadomo również, że produkcja oleju z Neuss zostanie przeniesiona do innego kraju w Europie, a musztarda i majonez do niemieckiego Lüdinghausen – tam pracę będzie miało zapewnioną ok. 30 osób z obecnej kadry fabryki w Neuss.