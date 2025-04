Ksiądz może nie dopuścić dziecka do komunii. Te 3 powody warto zapamiętać

Przygotowania do pierwszej komunii dla dziecka i jego rodziców są wielkim wydarzeniem. Niestety, zdarza się, że ksiądz może odmówić dopuszczenia dziecka do sakramentu. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak uniknąć problemów i zapewnić dziecku spokojne przeżycie tego dnia? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.