W Gdyni ukraiński pracownik podpalił swojego szefa. Ofiara to też imigrant

Jak podaje komenda z Gdyni , policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do którego doszło 29 marca.

"Zgłoszenie o podpaleniu mężczyzny policjanci otrzymali w sobotę około 12. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, w którym doszło do zdarzenia i ustalili, że 37-letni mężczyzna został zaatakowany przez swojego 34-letniego pracownika" – czytamy w komunikacie policji.

W Gdyni ukraiński pracownik podpalił swojego szefa

Z relacji policji wynika, że "sprawca po krótkiej rozmowie z szefem wyszedł z pomieszczenia i wrócił z pojemnikiem z substancją łatwopalną, oblał nią mężczyznę, podpalił go, po czym uciekł".

Policjanci ustalili rysopis sprawcy oraz pojazd, którym się przemieszczał i od razu zaczęli go szukać. Do akcji zaangażowano również służby kryminalne, funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz przewodnika z psem służbowym. Pokrzywdzony w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Portal trójmiasto.pl pisze, że ofiara jest narodowości białoruskiej lub ukraińskiej.