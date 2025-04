Kilkanaście minut później do mężczyzny z kobietą dołączył ojciec jednego z mężczyzn (72 lata). Z plecaka wyciągnął dwa noże. Jeden dał synowi, drugi zatrzymał dla siebie. Obaj rzucili się na 47-latka i zadali mu wiele ciosów.

Pocięty nożami mężczyzna o własnych siłach dotarł do pobliskiej stacji pogotowia ratunkowego. Wszedł i stracił przytomność.

To sceny, które rozegrały się w zeszły czwartek późnym wieczorem na ulicy Marszałkowskiej w centrum Warszawy . Sprawcy nie przejmowali się niczym, przy okazji ułatwiając pracę policji. Śledczy dysponowali zdjęciami i filmami z udziałem sprawców, niemal dokumentujący próbę zbrodni.

– Wszystkie zebrane materiały w tej sprawie poddano analizie. Już w południe kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu zatrzymali 45-letniego mężczyznę i 41-letnią kobietę. Kilka godzin później w ich rękach był też 72-latek, jako ostatnia osoba mająca związek z atakiem na 47-latka – mówi rzecznik śródmiejskiej komendy młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

– 72-latek i jego 45-letni syn usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem noża oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ich czyny zostały zakwalifikowane jako chuligańskie. Działali publicznie z oczywistego błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego – przekazał aspirant Pacyniak.

Ojciec i syn usłyszeli zarzuty, sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla obu podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia. Ofiara nożowników trafiła w ciężkim stanie do szpitala.

Stołeczne pogotowie podało, że mężczyzna doznał trzech ran kłutych przedramienia oraz miał uszkodzoną tętnicę. Po zakończeniu akcji ratunkowej przewieziono go do innego szpitala.

– W toku czynności okazało się, że pokrzywdzony jest poszukiwany przez śródmiejskich kryminalnych z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. W przeszłości był zatrzymywany za posiadanie rzeczy pochodzących z przestępstwa – mówi policyjny rzecznik.