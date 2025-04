Koniec procesu adwokata od "trumny na kółkach"

Oskarżony nie przyznał się do winy. W swojej mowie końcowej prokurator Arkadiusz Szulc z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie podkreślił, że miejsce wypadku jest szczególnie niebezpieczne z powodu zakrętu przed nim oraz ograniczenia prędkości do 70 km/h. Zgodnie z ustaleniami biegłych, zarówno pojazd oskarżonego, jak i samochody ofiar poruszały się z prędkością odpowiadającą temu limitowi.

Prokurator wskazał, że do wypadku doszło, bo oskarżony nie koncentrował uwagi na obserwowaniu drogi. – Można mieć drogi, "napakowany w elektronikę samochód", ale to nie zwalnia kierowcy od uważnej jazdy – stwierdził, co cytuje portal telewizji.