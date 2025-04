Potężna awaria wodociągów pod Warszawą, jest alert RCB. "Zakaz obowiązuje do odwołania!"

Pod Warszawą doszło do poważnej awarii na Stacji Uzdatniania Wody. Mieszkańcy Otwocka i Karczewa muszą zachować szczególną ostrożność – woda z kranów nie nadaje się do picia, nawet po przegotowaniu. Wysłano alerty RCB, a władze apelują o niekorzystanie z wody do odwołania.