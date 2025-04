– Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. Mamy tutaj na sali głównego sadystę – Giertycha – wykrzykiwał w środę w Sejmie Jarosław Kaczyński .

Na słowa prezesa PiS zareagował mecenas i poseł KO, który wyszedł na mównicę po tym, jak dostał na to zgodę od wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Pomiędzy Kaczyńskim a Giertychem doszło do awantury.

Arent z PiS wykrzykiwała "Złaź, morderco!" w Sejmie. Giertych reaguje

To, co wydarzyło się na sali plenarnej, Roman Giertych skomentował kilkanaście minut później w rozmowie z dziennikarzami. – Rozmawiałem z przewodniczącym klubu i będziemy składać zawiadomienie, bo to jest zniewaga – powiedział. – Inni posłowie też wykrzykiwali do mnie obraźliwe hasła – dodał.