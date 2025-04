W trakcie środowych (2 kwietnia) obrad Sejmu doszło do potężnej awantury , a w efekcie do wyzwisk pod adresem Romana Giertycha . Wszystko zaczęło się od wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego.

– Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci sp. Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali można powiedzieć głównego sadystę – Giertycha, niejakiego Giertycha, bo to jego adwokat najbardziej znęcał się w trakcie tego przesłuchania – wykrzykiwał prezes PiS .

"Złaź, morderco!". Iwona Arent z PiS wykrzykiwała to ciągle do Giertycha

To, co wydarzyło się na sali plenarnej, Roman Giertych skomentował kilkanaście minut później w rozmowie z dziennikarzami. – Rozmawiałem z przewodniczącym klubu i będziemy składać zawiadomienie, bo to jest zniewaga – powiedział. – Inni posłowie też wykrzykiwali do mnie obraźliwe hasła – dodał.