Czego potrzeba do pełni szczęścia na urlopie? All inclusive święci triumfy i podbija serca Polaków beztroską. Dzięki pełnemu wyżywieniu i bliskości plaż, takie wczasy są przynajmniej w teorii wolne od zmartwień. Jednak podczas wakacji w Egipcie Polacy oczekują czegoś jeszcze. Specjalnie po to zostawiają napiwki w pokojach.