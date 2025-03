Wakacje all inclusive drożeją. Ale Egipt i Turcja oparły się temu trendowi Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Wczasy all inclusive, choć wyśmiewane, to jednak z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością. Gwarantują bowiem to, czego podczas wakacji potrzebujemy szczególnie – tydzień bez żadnych zmartwień. Za taką przyjemność trzeba jednak z każdym rokiem płacić coraz więcej.

Koniec first minute w biurach podróży. All inclusive wyraźnie drożeje

Jak co tydzień średnie ceny wyjazdów na all inclusive w szczycie sezonu sprawdził Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Wyniki analizy przedstawiła "Rzeczpospolita". Wnioski dla wielu turystów mogą być dość bolesne. Średnio wczasy all inclusive z wylotem między 4 a 10 sierpnia w ciągu tygodnia zdrożały o 63 zł. Jednak za niektóre wyjazdy zapłacimy znacznie więcej.

Aż o 309 zł przed tygodniem wzrosły ceny urlopów w Portugalii. To już kolejny tydzień z tak wyraźnym wzrostem, przez co za tygodniowe all inclusive trzeba tam zapłacić już 7880 zł. Jest to zdecydowanie najdroższy kierunek w Europie.

Bardzo wyraźnie, bo o 265 zł wzrosły także ceny w coraz popularniejszym wśród polskich turystów Maroku. Tam średnio za wyjazd płacimy już 6542 zł. Trzecim kierunkiem, który podrożał najbardziej, jest Sycylia, gdzie po zeszłotygodniowym spadku, teraz ceny wzrosły o 237 zł. Trend wzrostowy utrzymał się zresztą w całych Włoszech, gdzie po wzroście o 272 zł za tygodniowy urlop trzeba zapłacić średnio 5660 zł.

All inclusive w Egipcie znów najtańsze. Turcja też ze spadkiem cen

I choć zdecydowana większość kierunków na letnie all inclusive podrożała, to dwa ulubione kraje Polaków oparły się temu trendowi. O 21 zł spadła średnia cena wczasów w Turcji. Dzięki temu za tygodniowy urlop płacimy tam 4868 zł.

Taniej można zarezerwować także wakacje w Egipcie. W słynącym z raf koralowych Marsa Alam ceny spadły o 61 zł, a w obleganej przez Polaków Hurghadzie o 51 zł. W sumie all inclusive w Egipcie jest tańsze o 48 zł, a średnia cena wynosi tam 3777 zł.

Warto też dodać, że za sprawą tej obniżki cen i przy równoczesnym wzroście o 23 zł w Bułgarii, to właśnie Egipt odzyskał miano najtańszego kierunku na wakacje all inclusive. Przynajmniej w gronie pięciu najpopularniejszych destynacji. Różnica między krajem faraonów a rajem nad Morzem Czarnym wynosi tylko 2 zł.

