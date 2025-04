Ryanair przewiózł 200-milionowego pasażera. Hiszpanka z wyjątkową nagrodą Fot. IMAGO / Jochen Tack / Imago Stock and People / East News

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła właśnie, że w sezonie 2024/2025 przewiozła swojego dwustumilionowego pasażera. Szczęście dopisało 84-letniej Marii Cornelii Vos, która leciała na trasie z Fuerteventury do Madrytu. W ramach wyróżnienia irlandzki przewoźnik przyznał jej wyjątkową nagrodę – aż rok darmowych lotów. Taki prezent to spełnienie marzeń dla wielu miłośników podróży.

Hiszpanka wylądowała w Madrycie 26 marca o godzinie 12:35 czasu lokalnego. Jej lot, obsługiwany przez samolot Ryanair Boeing 737 MAX 8200 (rejestracja 9H-VUS), trwał nieco ponad dwie godziny. Po przylocie kobieta została przywitana przez pracowników linii lotniczej, a na pamiątkę tego wydarzenia zapozowała do wspólnych zdjęć w terminalu.

"200 milionów pasażerów w jednym roku kalendarzowym to historyczny rekord dla Ryanair i pierwszy raz w historii, kiedy jakakolwiek europejska linia lotnicza przewiozła 200 milionów pasażerów w ciągu zaledwie jednego roku" – poinformował przewoźnik w oficjalnym komunikacie.

Ryanair świętuje 20-lecie w Polsce

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, 27 marca Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów z Wrocławia, który wszedł w życie w poniedziałek 31 marca. W jego ramach pasażerowie z Dolnego Śląska zyskają dostęp do trzech nowych, atrakcyjnych kierunków.

W niedzielę 30 marca wystartowało pierwsze połączenie do Lamezii Terme w Kalabrii – malowniczym regionie Włoch, który oferuje spokojną, rodzinną atmosferę. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele – co sprawia, że jest to idealna opcja na weekendowy city break.

Kolejna nowość w siatce połączeń to Pescara, największe miasto regionu Abruzja w środkowo-wschodnich Włoszech. Jednak na debiut tej trasy będziemy musieli zaczekać do 1 czerwca. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele. To także ciekawa opcja na weekendowy wypad, zwłaszcza że zainteresowanie wakacjami we Włoszech zaczyna rosnąć.

Trzecia nowość może okazać się niespodziewanym hitem. W ofercie wrocławskiego lotniska 2 czerwca pojawi się nowa trasa Ryanaira do Chorwacji. Będzie to prawdziwy unikat, bo przewoźnik zabierze turystów do Rijeki. Jest to mniej znana część tego kraju, ale nie mniej wyjątkowa.