Śmierć Barbary Skrzypek

– Uważam, że doszło do poważnego przestępstwa, ale o tym będę już mówił z prokuratorem – stwierdził Kaczyński przed wejściem do prokuratury.

– Mieliśmy tu do czynienia z sytuacją skandaliczną, kryminalną – dodał. Mówił też, że rozmawiał z Barbarą Skrzypek niedługo przed jej śmiercią i prosił, by zgłosiła się do lekarza.

Przesłuchanie Kaczyńskiego w prokuraturze

– To było przyzwoite przesłuchanie. Pan prokurator i pani protokolantka zachowywali się tak, jak trzeba, całkowicie właściwie. Odpowiedziałem na wszystkie pytania odnoszące się do kontaktów z panią Barbarą Skrzypek, szczególnie w ostatnim okresie – przekazał z kolei prezes PiS po wyjściu z prokuratury.

Jak wskazał, nie miał żadnych trudnych pytań. – Mówiłem, że było ogromne napięcie i że ta sprawa właściwie niemalże na pewno doprowadziła do skutku, jakim była śmierć. Jeżeli tak to było, to mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem – dodał. Przesłuchanie trwało ponad trzy godziny.