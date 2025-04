– Jarosław Kaczyński porównał dzisiejsze starcie w Sejmie do walki Dawida z Goliatem – przypomniała w środę na antenie TVN24 Jolanta Pieńkowska. – Przypomnijmy, że ta historia ze Starego Testamentu to starcie wielkiego wojownika z młodym pasterzem. Walka trwała krótko, bo Dawid wykorzystał procę i uderzył kamieniem przeciwnika w czoło. Gdy ten padł, Dawid odciął mu głowę – opisała dziennikarka.

Dziennikarka TVN24 nie mogła się powstrzymać. Tak podsumowała Kaczyńskiego

"Historia pokazuje, że jednak się udaje, że nawet najgorsze zło można pokonać!" – napisał wcześniej w serwisie X prezes PiS Jarosław Kaczyński . Do wpisu dołączył rysunek Dawida i Goliata autorstwa znanego ilustratora i malarza z USA , N.C. Wyetha.

Co ciekawe, odpowiedział mu w komentarzach sam premier Donald Tusk . Szef rządu skwitował wywody Kaczyńskiego trzema roześmianymi emotkami.

Przypomnijmy: awantura w Sejmie zaczęła się od emocjonalnego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. – Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci śp. Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. I mamy tutaj na sali można powiedzieć głównego sadystę – Giertycha, niejakiego Giertycha, bo to jego adwokat najbardziej znęcał się w trakcie tego przesłuchania – wykrzykiwał prezes PiS z mównicy.