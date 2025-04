Konsultant dzwoni i mówi, że mamy długi. Firmą pożyczkową zajął się UOKiK Fot. Kaboompics.com / Pexels

W grudniu w NaTemat pisałem o numerze 732202060, który jest absolutnym rekordzistą pod względem namolności. Jeśli odbierzemy, to po drugiej stronie słuchawki usłyszymy, że jesteśmy dłużnikami we frankach, co jest nieprawdą (w większości przypadków).

Przez te parę miesięcy jego liczba wyszukiwań na stronie nieznany-numer.pl wzrosła do prawie pół miliona. I pomimo wielu zgłoszeń, nadal ten numer nie został zablokowany przez telekomy czy policję! Dlatego nawet jeśli jeszcze nikt do nas z niego nie dzwonił, to możemy w ciemno go dodać na czarną listę.

Konsultant dzwoni i mówi, że mamy długi. Firma pożyczkowa została ukarana przez UOKiK

Inny, może nie tak popularny numer, ale też bardzo często wyszukiwany to 799626320. W tym samym serwisie prawie 170 tys. osób próbowało znaleźć o nim informacje. Okazuje się, że jest używany od lat do straszenia ludzi zadłużeniem. Kto z niego dzwoni?

Fot. www.nieznany-numer.pl

"Chodzi o reklamę spółki Ulga od Długu, należącej do firmy pożyczkowej LoanMe, która oferuje tzw. programy oddłużeniowe. Słowem, w zamian za prowizję i cykliczne opłaty negocjuje warunki zadłużenia z wierzycielami. Problem w tym, że automat zaczyna rozmowę od wypalenia twierdzącym tonem o możliwych zobowiązaniach" – informuje serwis Telepolis.pl.

Jeśli zgodzimy się na "pomoc", to wtedy bot jest przełączany na żywego konsultanta, który przedstawi swoją ofertę wyjścia z zadłużenia. Redakcja sugerowała, by dodać także inne numery używane przez firmę na listę do zablokowania: 799676040 i 881050478.

Firma pożyczkowa LoanMe w zeszłym roku została ukarana przez UOKiK na ponad 550 tys. zł. "Wskazał, że spółka m.in. odmawiała zwrotu części pobranych opłat i prowizji konsumentom, którzy spłacili pożyczkę przed umówionym terminem" – pisał serwis bankier.pl.

I pomimo tego, że firma jest na liście ostrzeżeń publicznych KNF, to jej konsultanci nadal wydzwaniają i twierdzą, że mamy długi (np. na tej stronie jest zgłoszenie ze stycznia tego roku). Czasem pewnie trafiają na takich klientów, którzy faktycznie mają gdzieś zaciągniętą pożyczkę, ale teraz przynajmniej wiemy, czy dobrym pomysłem jest robienie z nimi robić interesów.