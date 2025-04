Zasady Biegu Rossmann Run z aplikacją w 2025 r. Co trzeba zrobić, by dostać rabat? Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Rossmann ma zawsze mnóstwo promocji na kosmetyki i inne produkty, ale dzięki tej akcji możemy zapłacić jeszcze mniej. Nie ma jednak nic za darmo, ale w tym wypadku raczej mało kto narzeka, bo bardzo łatwo zdobyć zniżkę, a nasz zakupoholizm może się przysłużyć naszej kondycji.

24 maja w Łodzi wystartuje 22. bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Nie trzeba jednak brać udziału osobiście w tym wydarzeniu (jednak nic nie stoi na przeszkodzie), by zdobyć kupon zniżkowy. Jak to działa? Podobnie jak ostatnio (pełen regulamin znajdziecie tutaj), ale jest jedna nowość: priorytet przy zapisach dla zeszłorocznych uczestników.

Za chwilę ruszają zapisy do Biegu Rossmann Run z aplikacją w 2025 r. Co trzeba wiedzieć?

Osoby, które brały udział w zeszłorocznym biegu, zdobyły kupon i nie usunęły konta w apce Rossmanna, będą mogły się zapisać wcześniej: już 4 kwietnia, czyli jutro. Pozostali, czyli ci, co pierwszy raz przebiegną po zniżkę, będą mogli to zrobić dopiero 7 kwietnia.

Zapisy trwają do 23 maja do 22:00 lub do wyczerpania limitu 500 tys. miejsc (zwiększono tę liczbę, bo ostatnio było 300 tys. uczestników, więc lepiej się pospieszyć z zapisem). To pierwsza ważna zasada.

Kolejna dotyczy samego sposobu zapisu: trzeba to zrobić za pośrednictwem aplikacji Rossmann PL. Musimy być do tego zarejestrowani w Klubie Rossmanna. Przy zapisie trzeba zapłacić wpisowe minimum 5 zł (opłata jest symboliczna, a pieniądze idą na cele charytatywne).

To tyle z najważniejszych formalności. Następnie trzeba oczywiście wziąć udział w biegu. Nie trzeba jednak pojawić się bezpośrednio w Łodzi, ale można to zrobić wirtualnie z każdego miejsca w Polsce i o dowolnej godzinie, ale 24 maja. Właśnie po to jest potrzebna aplikacja: by mogła zliczyć kilometry (trzeba będzie ją uruchomić), które zrobimy.

1 km = 5 proc. zniżki. Na wirtualny bieg Rossmanna mamy 2 godziny

Za każdy pełny kilometr otrzymany 5 proc. zniżki na zakupy, zatem łatwo można obliczyć, że przy 10 km dostaniemy rabat na 50 proc. Po wszystkim (planowo 27 maja) w naszej aplikacji pojawi się kupon z rabatem na jednorazowe zakupy w dowolnej stacjonarnej drogerii Rossmanna.

Co ciekawe: nie trzeba być superbiegaczem, bo ten dystans można po prostu przetruchtać lub na upartego przespacerować (bieżnia nie wchodzi w grę, bo pobierane są z GPS). Trzeba się tylko zmieścić w 2 godziny.