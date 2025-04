Żona zabitego gangstera ma zamiar pozwać Nawrockiego

Z kobietą w marcu rozmawiał także dziennikarz naTemat Łukasz Grzegorczyk. – Książka Nawrockiego ponoć miała dotyczyć mojego męża, a nie mojego życia prywatnego. Wydawać by się mogło, że są jakieś granice prawa i przyzwoitości tego, co opisuje się w książce, tym bardziej, jak robi to nie pisarz amator, tylko historyk, człowiek z wyższym wykształceniem – powiedziała wówczas naszej redakcji Edyta Skotarczak.