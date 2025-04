Po pierwsze, i to nie jest ironia, Kaczyński robi wrażenie coraz bardziej niestabilnego emocjonalnie. Widząc go atakującego Giertycha po raz kolejny pożałowałam, że w Polsce nie ma obowiązkowych, corocznych badań psychiatrycznych i testów narkotykowych dla posłów.

"Morderca" i "łajdak" wykrzykiwane przez Kaczyńskiego i kilku innych posłów PiS z mównicy sejmowej są bowiem niczym w porównaniu do tego, co Kaczyński wygadywał później o nim w wywiadach.

Otóż zdaniem prezesa PiS Giertych dokonał zamachu stanu i za to zasługuje na "najwyższy wymiar kary" – czyli obecnie w Polsce na 25 lat więzienia. Niemniej, zdaniem Kaczyńskiego Giertych jest tak wielkim zbrodniarzem, że 25 lat to za mało, dlatego tytułem wyjątku "wojennego", powinno się na mecenasie wykonać wyrok śmierci...(???)

Powiem wprost – takie słowa ze strony wpływowego polityka, szefa dużej partii po litycznej, to podżeganie do zabójstwa i oczywista mowa nienawiści.

Dokładnie tak, jak nie można lekceważyć tego, co mówi Mentzen, a co w wielu wymiarach narusza polskie prawo.

Może być też tak, jak pisze ceniony przeze mnie komentator "Adam" na X, że atak Jarosława Kaczyńskiego na Romana Giertycha to przemyślany przez pisowców ruch, którego celem jest zrobienie z niego na czas wyborów głównej twarzy PO, co faktycznie dla wielu wyborców tej partii mogłoby być nie do strawienia. Manipulacja i kłamstwo to przecież jedyne znane Kaczyńskiemu metody wygrywania wyborów.