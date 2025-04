II tura wyborów prezydenckich bez Karola Nawrockiego? Fot. Wojciech Olkusnik/East News. Montaż: naTemat.pl

Reklama.

– Nerwy i obawa Kaczyńskiego przed wynikiem wyborów prezydenckich. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu, gdybyśmy siedzieli tutaj w studiu, gdyby pani redaktor powiedziała, że kandydat PiS być może nie będzie w drugiej turze wyborów, to ja bym zareagował na to: przy takim podziale sceny politycznej to raczej niemożliwe – mówił w piątek minister ds. odbudowy Marcin Kierwiński w TVP Info.

Kierwiński nie wyklucza, że II tura może odbyć się bez Nawrockiego

– Dziś jest to scenariusz bardzo, bardzo realny. A jeżeli do takiego scenariusza by doszło, to jednoosobowo odpowiedzialność za to ponosiłby Kaczyński – dodał polityk KO.

Reklama.

Jego zdaniem "on zdaje sobie sprawę, że tych pokrzywdzonych przez niego w PiS, którzy chcieli, a którym powiedział "nie, nie będziecie kandydować", jest sporo i że prędzej czy później oni każdą wpadkę pana posła Kaczyńskiego rozliczą".

Co ważne, pojawiły się już sondaże, które sugerują, że Sławomir Mentzen (Konfederacja) mógłby wyprzedzić Karola Nawrockiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Prognozy wskazują, że kandydat Konfederacji cieszy się rosnącym poparciem, które może pozwolić mu wyprzedzić reprezentanta PiS, nawet jeśli na początku kampanii to Nawrocki uchodził za silniejszego rywala.

Reklama.

Eksperci zauważają, że zmiany w poparciu mogą wynikać z rosnącego niezadowolenia wyborców z tradycyjnych partii, co może sprzyjać kandydatom spoza głównego nurtu. Jeśli te prognozy się potwierdzą, może to prowadzić do zaskakujących rezultatów – a kandydat KO, czyli Rafał Trzaskowski, będzie miał zaskakującego kontrkandydata w II turze głosowania.