Do Polski przyszło nagłe załamanie pogody . Pojawił się mróz, silny wiatr i opady śniegu czy deszczu ze śniegiem. W sobotę 5 kwietnia w niektórych regionach przeszły nawet burze z gradem – tak było np. w Płońsku pod Warszawą na Mazowszu.

Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżowej wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. A to oznacza, że musimy mierzyć się z powietrzem pochodzenia arktycznego, które spowodowało drastyczny spadek temperatury.

Do Polski wróciła zima

Kiedy znowu będzie ciepło? Sprawdzili prognozy IMGW na kolejne dni

Niedziela (6 kwietnia) będzie niestety odzwierciedleniem soboty – z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od -6°C do 5°C. Mocniej też powieje – w porywach do 60-70 km/h, a nad morzem do 80 km/h. W rejonach opadów śniegu synoptycy przewidują wiatr powodujący zawieje i zamiecie.