Najnowsze wyliczenia na cały miesiąc pokazują nowy, wyraźny trend w pogodzie. Czeka nas znaczne ochłodzenie względem prognoz z pierwszej połowy marca. Pokazuje to zarówno amerykański model CFSv2, jak i europejski model ECMWF.

Jaka pogoda w kwietniu? Amerykańscy i europejscy synoptycy widzą kluczową zmianę

Jeszcze w pierwszych dniach kwietnia temperatury sięgać będą 15-21 stopni. Do piątku (4 kwietnia) będą występować wysokie temperatury znacznie powyżej normy wieloletniej.

Jednak, jak już wcześniej informowaliśmy, potem nastąpi kulminacyjny punkt silnego ochłodzenia. Będzie to spowodowane napływem powietrza polarnego morskiego, co sprawi, że temperatura z dnia na dzień może spaść nawet o 15-19 stopni. Potem czeka nas około tydzień z bardzo niską dodatnią anomalią temperatury. W okresie 5-11 kwietnia mróz będzie powszechny w obszarach rozpogodzeń.

Wyraźne ochłodzenie może niepokoić rolników i sadowników. Będą musieli zabezpieczyć plantacje i drzewa owocowe przed negatywnymi skutkami mrozu. A to, jak groźne będzie ochłodzenie dla roślin, widać już po tym, że wiele drzew kwitnie, bo poczuło wiosnę. Na znaczne ocieplenie zaczekamy do drugiej połowy kwietnia. Wiadomo też, że padać będzie w tym miesiącu mniej niż wynikało to z wcześniejszych prognoz. Poza deszczem mogą się zdarzyć opady śniegu, krupy śnieżnej i gradu. Najnowsze prognozy amerykańskie wskazują, że kwiecień zapisze się tylko lekko powyżej normy wieloletniej, jeśli chodzi o temperaturę. Z każdym tygodniem średnia dobowa temperatura będzie jednak rosnąć.